Пхеньян, , 01:30 — REGNUM Сообщения в прессе о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности, заявил 25 апреля глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной», — сказал он.

На сайте ассоциации, отмечает агентство, де Бенос представлен как координатор комитета по культурным связям КНДР с зарубежными странами.

Напомним, ранее СМИ распространили заявление вице-директора гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн, в котором она сообщили о смерти Ким Чен Ына. Позже её запись была удалена.

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