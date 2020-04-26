Вашингтон, , 01:16 — REGNUM Немецкий банк Deutsche Bank отклонил запрос группы сенаторов США о предоставлении информации по бизнес-сделкам с американским лидером Дональдом Трампом и его семьей, сообщает агентство Reuters.

По его данным, группа американских сенаторов из Демократической партии во главе с Элизабет Уоррен направляла запрос финансовому учреждению с просьбой предоставить детали по поводу отношений Deutsche Bank и семейным бизнесом Трампа за прошедший год.

«Мы надеемся, что вы понимаете обязанность Deutsche Bank уважать закон так же, как и границы дозволенного в отношении такой конфиденциальной безопасности», — ответил представитель банка сенаторам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские СМИ утверждали, что компания президента США Trump Organization ведет переговоры с банком Deutsche Bank об отсрочке выплат по кредитам в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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