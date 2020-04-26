Лондон, , 01:09 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приступит к выполнению своих обязанностей на Даунинг-стрит с понедельника, 27 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу премьера.

Заболевший COVID-19 глава британского правительства в начале апреля был помещен в палату интенсивной терапии, где провел три дня, получая кислородную поддержку. 10 апреля Джонсон был переведен в обычную палату.

Выйдя из больницы, британский премьер поблагодарил медиков и продолжил реабилитацию в в своей загородной резиденции.