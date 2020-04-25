Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Помощь Руанде в борьбе с пандемией будет представлена Соединёнными Штатами, говорится в заявлении представителя американской администрации Джадда Дира, распространённом 25 апреля.

Помощь была обещана американским президентом Дональдом Трампом в ходе телефонных переговоров с руандским коллегой Полом Кагаме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон взял на себя обязательство оказать помощь Эфиопии в борьбе с пандемией.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил, что готов помочь Эфиопии аппаратами ИВЛ