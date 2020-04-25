Донецк, , 23:10 — REGNUM Подразделения ПВО и РЭБ Народной милиции Донецкой Народной республики сбили беспилотник, при помощи которого украинские каратели вели обстрел посёлка Коминтерново, сообщает 25 апреля пресс-служба УНМ ДНР.

Обстрел из 122-мм артиллерийских орудий, расположенных в районе населённого пункта Талаковка, вели военнослужащие 10-й отд. горно-штурмовой бригады ВСУ.

«Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ ЕСКЗ «Мантия-АРП» украинский беспилотник был сбит. Сразу после уничтожения нами украинского БПЛА, оккупанты прекратили обстрел, успев выпустить только три артиллерийских снаряда по мирным кварталам поселка», — сообщает пресс-служба УНМ ДНР.

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