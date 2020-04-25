Дамаск, , 22:53 — REGNUM Российские военные провели наземное и воздушное патрулирование в двух сирийских провинциях, сообщил 25 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Журавлёв.

Патрулирование было проведено по нескольким маршрутам на территории провинций Хасака и Алеппо.

Кроме того, Журавлев сообщил, что «силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Квайрес — аэродром Метрас — Ханик-Фаукани — Айн-Иса — Мазараат — Бир-Хамид — аэродром Квайрес».

Начальник российского ЦПВС также отметил, что специальный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной продолжает функционировать непрерывно.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военнослужащие патрулируют северо-восточные приграничные районы Сирии на земле и с воздуха в рамках российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

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