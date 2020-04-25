* ан-Нусра" — запрещённая в России организация

Дамаск, , 22:43 — REGNUM В Идлибской зоне деэскалации зафиксирован обстрел населённого пункта с позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 25 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Журавлёв.

По данным российских военных, обстрелу подвергся населённый пункт Маарре-Мухуз на территории сирийской провинции Идлиб.

Обстрелов со стороны формирований, подконтрольных Турции, в Идлибской зоне деэскалации зарегистрировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения огня действует на территории Идлибской зоны деэскалации с 6 марта 2020 года в рамках российско-турецких договоренностей, подписанных 5 марта в Москве.

*"Джабхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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