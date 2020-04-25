Вашингтон, , 22:29 — REGNUM Американские средства массовой информации, в частности, газета The New York Post подхватила непроверенную информацию о якобы смерти лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.

Издание ссылается на сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV в китайской социальной сети Weibo, который написал, что Ким Чен Ын якобы умер. Вице-директора HKSTV ссылается на «очень солидный источник», но не называет какой. Его сообщение широко разошлось в социальных сетях.

Далее информация о «смерти» либо об осложнениях после операции у Ким Чен Ына стали давать японские и китайские СМИ. Утверждалось, что Ким Чен Ыну якобы делали операцию по установке сосудистого стента, но «руки хирурга так сильно дрожали», что операция не прошла успешно.

Агентство Reuters также подхватило эту информацию и сообщило, что ведущие китайские врачи якобы направлены в Северную Корею в помощь своим коллегам для спасения жизни лидера КНДР.

Стоит отметить, что северокорейские власти пока никак не комментировали эту информацию. Ранее информация о «смерти» Ким Чен Ына появлялась не раз, но никогда не подтверждалась.