Москва, , 22:33 — REGNUM После выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, в мире значительно замедлятся глобализационные процессы, а система международных взаимоотношений будет пересмотрена под новым углом. Об этом 25 апреля сообщил помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Очевидно, что глобализация серьезно замедлится после этого кризиса, и страны будут в первую очередь смотреть на то, что происходит внутри них», — отметил Орешкин.

По его мнению, перестроится также система международных отношений, так как ситуация с пандемией коронавируса обнажила проблемы во многих международных институтах, в таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный валютный фонд (МВФ).

«Все международные институты будут переосмысливаться. Вся система международных взаимоотношений будет серьезно пересмотрена уже под этим новым углом», — считает помощник президента России.

Орешкин также высказал мнение, что масштабные структурные изменения затронут в том числе и мировую экономику.

«Большое количество таких структурных изменений ждет глобальную экономику в ближайшие годы. И они все зародились за очень короткий период времени», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее помощник президента России Максим Орешкин в фильме «Опасный вирус. Экономика» на телеканале «Россия-1» высказал мнение, что мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, станет самым крупным со времен Второй мировой войны, так как, по его словам, уникальность современного кризиса определяется тремя параметрами: скорость, синхронность и глубина.

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