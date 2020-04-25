Луганск, 25 апреля 2020, 18:32 — REGNUM Два жилых дома получили повреждение в ЛНР, сообщает 25 апреля «Луганский информационный центр».
По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, украинские формирования обстреляли из миномёта калибром 82 мм населённый пункт Золотое-5.
Жилые дома 24 и 26 по улице Почтовой получили повреждения. По данным разведки Народной милиции, место огневой позиции миномётного расчёта находится на северо-западной окраине Золотого-4.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ утром 25 апреля атаковали несколько населённых пунктов на территории ДНР. В одном из посёлков повреждён дом.
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