Москва, , 18:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп приняли совместное заявление по поводу 75-летия исторической встречи военнослужащих СССР и США на реке Эльба в Германии, сообщает 25 апреля пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. Двадцать пятого апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на поврежденном мосту через реку Эльба. Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима», — указано в сообщении пресс-службы.

Справка ИА REGNUM: встреча советских и американских военных на реке Эльба в городе Торгау 25 апреля 1945 года стала одним из символов разгрома нацистской Германии.

На частично разрушенном мосту в Торгау состоялась встреча передовых подразделений 58-й гвардейской стрелковой дивизии Красной армии и 69-й пехотной дивизии армии США.

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