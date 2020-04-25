Донецк, , 18:11 — REGNUM Более 370 боеприпасов выпустили украинские формирования по населённым пунктам ДНР утром 25 апреля, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ в период с 4:20 до 8:00 мск 25 апреля атаковали окраины и пригороды Донецка, Горловки и Ясиноватой. Самый ожесточённый огонь украинская сторона вела по районам аэропорта Донецка, районам сёл Весёлое и Спартак.

Украинские формирования выпустили по территории ДНР 57 мин калибром 120 и 82 мм. Было произведено 250 выстрелов из БМП и из зенитных установок. Также ВСУ применили гранатомёты и стрелковое оружие.

Кроме того, ВСУ атаковали район посёлка Старомихайловка (вооружением БМП, гранатомётами, стрелковым оружием), район Ясиноватой и села Каштановое (выпущено 18 мин калибром 82 мм), район посёлка Гольмовский (гранатомётами и стрелковым оружием, включая крупнокалиберное).

В результате атаки в посёлке Гольмовском на горловском направлении повреждён дом номер 8 про проспекту Школьный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ за сутки 24 апреля нарушили режим прекращения огня в ДНР 19 раз.

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