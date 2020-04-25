Москва, , 18:10 — REGNUM Известная телеведущая, бывший кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак признала, что она использует политическое положение своей матери — члена Совета Федерации Людмилы Нарусовой (Тува) для организации официальных запросов в те или иные компетентные органы по различным вопросам. Собчак не стала отрицать факта, что Нарусова 7 апреля писала председателю Верховного суда России Лебедеву письмо с просьбой разобраться в ситуации, когда Южно-Сахалинский городской суд наложил арест на активы ООО «Монерон» и ООО «Курильский Универсальный Комплекс», долю в которых 12 марта 2020 года купила Собчак и Елена Соглаева (супруга бывшего топ-менеджера «Роснефти» и А1 Игоря Соглаева). Об этом Собчак написала сегодня, 25 апреля, на своем телеграм-канале.

Началось все с того, что популярный телеграм-канала «НЕЗЫГАРЬ», который освещает политическую повестку дня в России, выложил информацию о том, что Собчак пытается приобрести доли в ООО «Монерон» и ООО «Курильский Универсальный Комплекс» — компаниях, которые занимаются выловом краба на Дальнем Востоке. По документам ООО «Монерон» принадлежит некоему Дмитрию Пашову, а ООО «Курильский Универсальный Комплекс» — Виктории Ледуковой, именно с ними Собчак и Саглаева заключали договоры купли-продажи. Однако по неофициальным данным обе эти компании, которые владеют крупнейшими квотами на вылов краба на Дальнем Востоке (9000 тонн краба) принадлежат бизнесмену Олегу Кану, который сбежал из России, так как против него было возбуждено уголовное дело. Кана считают причастным к убийству бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году, который также занимался добычей краба.

Согласно деталям сделки, которые раскрывает Нарусова в своем письме на имя председателя Верховного суда, Собчак приобретает по 40% ООО «Монерон» и ООО «Курильский Универсальный Комплекс», Соглаева — по 10%. Таким образом на них приходится 50% владения крабовыми активами, или 4500 тонн краба с общей выручкой почти в 60 млн долларов в год. Сделка была заключена 12 марта.

Однако 30 марта городской суд Южно-Сахалинска по ходатайству Следственного комитета арестовал доли и имущество в «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» из-за махинаций с экспортом краба — ущерб оценён, как минимум, в 210 млн рублей. В итоге регистрация перехода прав долей компаний на Собчак и Соглаеву была приостановлена.

И вот после этого 7 апреля член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова пишет письмо на имя председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева. В своем письме Нарусова подробно излагает детали сделки, проводимой ее дочерью, а также указывает, что по просьбе своей дочери Собчак, а также гражданки Саглаевой просит Верховный суд проверить факты, изложенные Собчак и Саглаевой о якоы незаконности действия Южно-Сахалинского городского суда по аресту активов ООО «Монерон» и ООО «Курильский Универсальный Комплекс».

Телеграм-канала «НЕЗЫГАРЬ» обратил внимание, что в связи с этим письмом встает вопрос о соблюдении сенатором Нарусовой этических норм поведения члена Совета Федерации. Дело в том, что закон запрещает Нарусовой заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. Кроме того, Нарусова не может быть поверенной или иным представителем по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления. И, наконец, Нарусова не может использовать свой статус в личных целях и должна избегать ситуаций, которые ставят под сомнение её объективность и независимость.

Однако сама Собчак считает, что ни ее действия, ни действия ее матери закону не противоречат. Также Собчак не стала отрицать, что периодически просит свою мать-сенатора организовать то или иное обращение.

«Или вы реально считаете что незыгаря волнует этичность Нарусовой? И в чем отсутствие этой этичности? Моя мама по моей просьбе писала в СК и по поводу Дела Сенцова, и по поводу Голунова — и вообще когда происходит несправедливость я всегда прошу ее помощи в запросах. Будь то бизнес или политика», — написала Собчак на своем телеграм-канале.

Также она подтверждает, что решила вместе с партнером (по всей видимости Саглаевой) вложить «честно заработанные деньги с которых уплачены все налоги» в крупный бизнес-проект.

«Мы в процессе покупки большого крабового бизнеса и заплатили деньги. Но как только мы начали сделку, конкуренты развернули беспрецедентную по своему беззаконию и наглости кампанию. После подачи наших документов о сделке на регистрацию, на купленный нами бизнес наложили незаконный арест и даже не дали зарегистрировать покупку!!» — пишет Собчак.