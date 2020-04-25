Тегеран, , 17:26 — REGNUM Действия Тегерана не станут причиной конфликта в Персидском заливе, проблемы создают США, заявил 25 апреля иранский президент Хасан Рухани, сообщили в его пресс-службе.

Своё заявление Рухани сделал в ходе телефонных переговоров с катарским эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Иранский президент сказал, что Иран «никогда не станет инициировать распри и напряжённость в регионе».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские военные обвинили КСИР в создании напряжённой ситуации 15 апреля в Персидском заливе. Вслед за этим американское руководство пригрозило иранским кораблям уничтожением, если они помешают флоту США.

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