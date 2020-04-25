25 апреля 2020 | Время чтения 3 мин

Если раньше, да и сейчас, главной из них воспринимается утечка BigData, то в будущем это незаметный перехват над дополненной реальностью, которая незаметно входит в нашу жизнь с появлением 5G.

Дмитрий Ефимов, , 17:19 — REGNUM В последнее время мир облетели сообщения о том, что несознательные граждане в ЕС и Великобритании громят вышки 5G из-за того, что «они инициировали пандемию коронавируса». Впрямую это чушь, но логика-то просматривается. Объявленная WHO пандемия COVID-19 только ускоряет глобальные процессы цифровизации и от этого никуда не скрыться. Поэтому «новые луддиты», разрушая вышки и нарушая режим самоизоляции только ненадолго отдаляют «припланированное» нам будущее.

Новая реальность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

5G — технология высокоскоростного беспроводного широкополосного обмена информацией. Она включает группировку спутников и наземную сеть часто расставленных ретрансляционных вышек, к которым привязываются устройства с передатчиками на частотах 5G. Причём чем выше несущая частота сигнала, тем плотнее должны стоять ретрансляторы. При этом потенциально есть возможность размещения на этих вышках сканирующей аппаратуры идентифицирующие пассивные устройства (в том числе квантовые метки, например CU dots). Кроме этого она имеет выход на оптоволоконные межконтинентальные каналы связи, через которые обеспечивается связь с DataCentres, а также суперкомпьютерами. Только они могут обрабатывать в реальном времени терабайты BigData.

Таким образом, с точки зрения безопасности, особое значение приобретает именно характеристики оборудования для связных технологий 5G, через которые осуществляется тотальный сбор BigData, а в последствии и ее передача исполняющим устройствам различного предназначения. К ним в будущем станут относится smart дома, автомобили, камеры и другие детекторы, все, что уже придумано фантастами. Банкоматы, кассовые аппараты, картридеры, транспортные карты для населения идут априори уже в настоящем. О суперкомпьютерах и DataCentres тут просто не говорится.

Сейчас широкораспространенное базовое оборудование для 5G выпускается только двумя странами: КНР (та же Huavei) и США (при координации DARPA, например Cisco). Японские компании и их коллеги из РК больше представлены на внутренних рынках и в странах АТР. С точки зрения национальной безопасности РФ, в этом оборудовании специальной проверкой должны исследоваться возможности внешнего управления, BackDoors для утечки данных, возможности дистанционного вывода оборудования из строя, наличие «лишних» каналов приема/передачи данных и множество других моментов.

В советское время этим занималось Спецуправление 8 ГУ КГБ. Сейчас тема находится под кураторством ФСБ и ее специальных Центров. Именно они должны давать допуск иностранным техническим средствам для эксплуатации в сетях, связанных с передачей/приемом/обработкой/хранением данных, составляющих государственную тайну. Пока они из этого процесса исключены на основании своеобразной трактовки законов РФ. Так, в 123-ФЗ от 24.04.2020 «о московском эксперименте с AI) роль органов безопасности вообще не упоминается.

В США, принимая решения в отношении продукции Huavei, исходили из исследований NSA, которые подтвердили наличие в компонентах этой фирмы критических для информационной безопасности уязвимостей. Однако аналогичные моменты в интересах того же NSA предусматриваются в высокотехнологичной продукции США. Ситуацию усугубляет момент, что сборка всех ее компонентов все равно происходит в Китае и американцам в любом случае стоит понимать, что есть ещё несертифицированные возможности элементной базы. В РФ собственного оборудования 5G нет, чтобы не говорили представители госкорпораций. Поэтому в ближайшее время руководству нашей страны предстоит делать сложный выбор «между большими и очень большими проблемами».

Смотря в будущее, хочется отметить изменение направления угроз. Если раньше, да и сейчас, главной из них воспринимается утечка BigData, то в будущем это незаметный перехват над дополненной реальностью, которая незаметно входит в нашу жизнь с появлением 5G.