Тбилиси, , 17:07 — REGNUM Надежду на то, что Верховная рада не утвердит назначение скандального политика Михаила Саакашвили на должность заместителя главы правительства Украины выразил лидер парламентской фракции «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, сообщили 25 апреля пресс-службе парламента Грузии.

Ионатамишвили «Я думаю, что в конечном итоге у наших украинских коллег хватит разума и кандидатура Саакашвили не будет поддержана».

Комментируя инициативу украинского президента Владимира Зеленского назначить Саакашвили на должность вице-премьер-министра, грузинский политик заявил, что дружественные отношения между Украиной и Грузией испортятся, тогда как их надо не портить, а беречь.

Ионатамишвили напомнил, что у Саакашвили (был грузинским президентом в 2004—2013 гг.) в Грузии статус уголовного преступника.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с аналогичным заявлением накануне, 24 апреля, выступил спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Между тем замглавы правящей партии Украины «Слуга народа» Евгения Кравчук считает, что Саакашвили принесёт на новом посту пользу.

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