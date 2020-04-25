Рига, , 17:01 — REGNUM Конституционный суд (Сатверсме) Латвии начал рассматривать дело о запрете получения высшего образования на русском языке. Об этом 24 апреля пишет портал LSM.

Журналисты напоминают, что в предыдущем «языковом деле» суд Сатверсме признал законным запрет на получение образование на русском языке в рамках средней школы. Таким образом, уже с 1 сентября 2020 года русский язык окажется в школах Латвии вне закона.

«Мы говорим о 20-летнем периоде в системе образования, в течение которого целенаправленно и постепенно шёл переход на использование только государственного (латышского) языка. Цель реформы — защита латышского языка, зафиксированная во многих нормативных актах и политических документах», — сказал на заседании суда представитель Сейма (парламента), присяжный адвокат Сандис Бертайнис.

Отмечается, что заседание суда проходило в удалённом режиме. Прежде, чем решение будет принято состоится ещё несколько сессий.