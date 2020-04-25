Москва, , 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.

По мнению главы МИД РФ, речь идёт о так называемой «формуле Штайнмайера», которую президент Украины Зеленский обязался включить в законодательство.

«Мы наблюдаем полный саботаж в политической части парижских договоренностей, где президент Владимир Александрович Зеленский взял на себя обязательства наконец добиться включения «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины», — сказал Сергей Лавров.

Кроме того, Сергей Лавров подчеркнул, что на Украине выполнением минских договоренностей занимаются некомпетентные люди, которые отвергают всё, что было ранее согласовано представителями президентов России и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев до сих пор не выполнил ни одного пункта Минских соглашений. С начала вооруженного конфликта на Донбассе погибло не менее 15 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК