Ташкент, , 15:57 — REGNUM Штраф на неиспользование узбекского языка в делопроизводстве государственных органов предложило ввести министерство юстиции Узбекстана. Соответствующий законопроект опубликован 25 апреля на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

Размер штрафа составит от двух до пяти базовых расчетных величин (БРВ) или $44−110. В минюсте сообщили, что при разработке документа изучили опыт Украины, Латвии, Литвы и Таджикистана.

В обосновании к документу написано, что некоторые государственные органы ведут делопроизводство на другом языке. Однако в министерстве не уточнили, на каком именно языке.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому 21 октября объявлен Днем узбекского языка.

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