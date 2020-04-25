Гомель, Белоруссия, 25 апреля 2020, 15:34 — REGNUM Пандемия коронавируса стала для людей наказанием за плохое отношение к природе, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщила 25 апреля пресс-служба политика.
Президент Белоруссии рассказал об этом в Гомельской области, во время субботника.
Высадку деревьев в парке «Припятский», в которой принял участие белорусский лидер, он назвал попыткой выровнять экологическую ситуацию и защитить своих близких от «наказания». Лукашенко также объявил субботник удачной инициативой, взятой из советского прошлого.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в республиканском субботнике в Белоруссии приняли участие около 2,3 млн жителей республики.
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