Гомель, Белоруссия, , 15:34 — REGNUM Пандемия коронавируса стала для людей наказанием за плохое отношение к природе, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщила 25 апреля пресс-служба политика.

Президент Белоруссии рассказал об этом в Гомельской области, во время субботника.

«Я когда-то сказал, что он (Бог — ИА REGNUM) увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериям, которые должны быть, и ударил нас по голове», — заявил Лукашенко в контексте обсуждения пандемии коронавируса.

Высадку деревьев в парке «Припятский», в которой принял участие белорусский лидер, он назвал попыткой выровнять экологическую ситуацию и защитить своих близких от «наказания». Лукашенко также объявил субботник удачной инициативой, взятой из советского прошлого.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в республиканском субботнике в Белоруссии приняли участие около 2,3 млн жителей республики.

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