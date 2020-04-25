Минск, , 15:29 — REGNUM Запланированное на апрель послание президента к народу и парламенту было отложено из-за «психоза» и желания Александра Лукашенко совместить это обращение с декламацией своей предвыборной платформы. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 25 апреля во время республиканского субботника.

Комментируя причины переноса своего послания, Лукашенко сообщил, что «ситуация с коронапсихозом, инфекциями, а потом объявленной пандемией разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире».

Лукашенко прокомментировал проблему цен на нефть и указал на «блок вопросов, на которые мы сегодня не можем ответить», потому что «нужен точный прогноз» и «какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу».

«Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вообще. В силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который развернулся. В силу того, что разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то политических целях, что недопустимо. И самое главное — экономическая неопределенность во всем мире», — сказал он.Читайте новости сюжета: Внутренняя политика Белоруссии

«Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить послание (расширить его, сделать более стратегическим) с программой нынешнего президента. Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится», — сообщил Лукашенко.Также читайте новости сюжета: Выборы президента Белоруссии

«А еще и потому, что разные страны начали разыгрывать (пусть они меня простят) свои внутренние карты на этом психозе. И трудно представить в связи с этим, какие шаги они предпримут. Но мы же очень зависимы от внешнего мира — наша жизнь, экспортно ориентированная экономика. Очень зависимы, и не только мы», — добавил белорусский лидер.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко заверил, что президентские выборы 20 920 года пройдут по Конституции. Он также сообщил, что готовится новая Конституция Белоруссии.

Отметим, что в Белоруссии нет общественного обсуждения проектов конституционной реформы. Президентские выборы в Белоруссии систематически не признаются свободными и демократическими, при наличии прозападных кандидатов отсутствуют пророссийские.