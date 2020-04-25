Приштина, , 22:34 — REGNUM Авдулла Хоти, чья кандидатура на пост премьер-министра Косово была выдвинута Демократической лигой Косово (ЛДК), 24 апреля выступил с пресс-конференцией, в ходе которой заявил, что ряд решений, принятых правительством Альбина Курти, будут пересмотрены.

«У нас могут быть различные воззрения относительно экономики, наших отношений с США и по другим вопросам, но мы будем умеренны. Мы пересмотрим решения Курти в случае необходимости, однако мы не собираемся пересматривать много, поскольку мы заинтересованы в преодолении пандемии и восстановлении экономики», — заявил Хоти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хоти заявил, что без поддержки США Косово не нужна пошлина в отношении Сербии, и этим объяснил разрыв между ЛДК и «Движением за самоопределением» — якобы ЛДК не могла работать в правительстве, которое ухудшает отношения с США. О том, что причиной того, что правительство Курти не могло отменить пошлину в связи с отказом ЛДК поддержать и так уже закрепленное в правительственной программе «Коалиции надежды» решение о замене пошлины режима взаимности, Хоти предпочел не упоминать.

В заключение Хоти заявил, что диалог с Сербией будет возобновлен сразу же после окончания чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом.

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