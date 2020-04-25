Бужумбура, , 15:27 — REGNUM В главной оппозиционной партии Бурунди «Национальный конгресс за освобождение» (CNL) заявили, что около десяти ее членов были убиты, а 200 других заключены в тюрьму в преддверии всеобщих выборов, которые должны состояться в следующем месяце. Об этом передает ВВС Great Lakes со ссылкой на заявление представителя партии Теренса Манирамбона.

Он заявил журналистам в столице страны, Бужумбуре, что политическая нетерпимость и насилие в отношении членов CNL усилились в преддверии выборов.

На выборы свои кандидатуры выдвинули пять политиков, один из которых заменит действующего президента Пьера Нкурунзизу, который находится у власти с 2005 года. Агатон Рваса из оппозиционной партии CNL, давний противник Нкурунзизы, является главным конкурентом кандидата от правящей партии НСЗД-СЗД генерала-майора Эвариста Ндайшимыми.

Представитель CNL обвинил молодежное крыло правящей партии «Имбонеракуре» вместе с сотрудниками полиции и разведки в «усилении насилия». Члены правительства страны ранее отклоняли аналогичные обвинения в нарушениях прав человека в преддверии голосования 20 мая.

В среду, 22 апреля, на заседании Совета безопасности ООН по региону Великих озер представители Франции, Великобритании и США выразили обеспокоенность подобными сообщениями. Представительница США Келли Крафт заявила, что главное послание к правительству Бурунди заключается в том, чтобы организовать «инклюзивные, мирные, прозрачные и заслуживающие доверия выборы, которые отражали бы волю народа Бурунди».