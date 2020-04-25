Минск, , 15:14 — REGNUM Президентские выборы в Белоруссии состоятся до конца лета 2020 года, а после будет принята новая конституция. Об этом сегодня, 25 апреля во время республиканского субботника заявил Александр Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента белорусского лидера, Лукашенко высказался «в отношении предстоящих в Белоруссии президентских выборов» и заявил: «Тут можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по конституции, как я и обещал».

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Лукашенко также прокомментировал процесс подготовки новой Конституции Белоруссии, сказав: «Потом вопрос конституции (он же не снимается). Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую конституцию. Есть вопросы, на которые есть ответы. И очень много вопросов, их больше, на которые ответа нет».

Напомним, процесс подготовки новой конституции Белоруссии шёл несколько лет, прерывался и возобновлялся. В новом Основном законе, как ожидается, будут уточнены вопросы полномочий органов власти, смертной казни и ряд других вопросов, с решением которых Александр Лукашенко связывает продление своего правления.

Лукашенко занимает президентский пост бессменно с 1994 года, когда в Белоруссии состоялись первые президентские выборы. Нынешняя президентская кампания фактически стартовала в 2018 году и, по заверениям властей, состоится летом 2020 года. При этом решался вопрос о переносе даты голосования с августа на июнь.

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