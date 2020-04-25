Париж, , 15:06 — REGNUM В Париже девять закрытых рынков получили разрешение прибегнуть к дистанционной продаже своей продукции, либо с доставкой на дом, либо путем выдачи заказа у входа на рынок, сообщает Le Figaro.

«Вынос продуктов на входе у рынка будет осуществляться по предварительной записи», — говорится в заявлении мэрии Парижа.

«Конкретно, ни один покупатель или поставщик не имеет права входить на рынок. Передача заказов осуществляется на входе с соблюдением безопасной дистанции», — отметили в заявлении мэрии Парижа.

Напомним, учитывая распространение эпидемии COVID-19, все открытые и крытые продуктовые рынки в Париже были закрыты с 24 марта 2020 года.

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