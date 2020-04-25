Приштина, , 15:17 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбин Курти 24 апреля выступил с обращением к СМИ, в ходе которого заявил, что причиной выдвижения Демократической лигой Косово кандидатуры Авдуллы Хоти (а не харизматичного главы партии Исы Мустафы или кандидата на пост премьер-министра Косово на выборах 6 октября Вьосы Османи) на пост премьер-министра Косово является стремление президента Косово Хашима Тачи расширить масштаб своих полномочий за счет слабого премьер-министра.

Стоит отметить, что в Демократической лиге Косово традиционно не жалуют президента — так, сразу после переезда в новый кабинет, заместительница председателя ЛДК и спикер парламента Косово Вьоса Османи перевесила портрет президента в дальний угол, повесив на его место портрет первого президента Косово Ибрагима Руговы.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти заявил, что, заняв пост премьер-министра, Авдулла Хоти будет отстаивать интересы Тачи:

«Президенту нужен слабый премьер-министр, который поддержит его намерение объявить чрезвычайное положение. Президент был по праву оттеснен на задний план этим правительством, а теперь ему нужен другой премьер-министр, который уже не был бы полноценным премьер-министром, что позволит ему стать чем-то большим, чем президент, — ведь очевидно же, что он не удовлетворен имеющимися у него полномочиями».

Курти призвал Тачи отказаться от поста президента и пойти на парламентские выборы в качестве кандидата на пост премьер-министра.

Так же Курти подчеркнул, что решение Тачи о формировании нового правительства в обход выборов является нарушением конституции — поскольку заявление Тачи о том, что непредоставление Курти новой кандидатуры на пост премьер-министра самопровозглашенного Косово в ответ на его запрос в течение 20 дней равнозначно отказу это сделать, противоречит конституции, в которой вообще не прописаны сроки, в течение которых партия, занявшая первое место на выборах, должна представить нового кандидата на пост премьер-министра после вынесения вотума недоверия предыдущему кандидату.

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