Приштина, , 14:51 — REGNUM Глава миссии ЕС в самопровозглашенном Косово Наталья Апостолова 24 апреля высказала позицию Брюсселя относительно последних событий в политической жизни Косово — решения президента Косово Хашима Тачи передать мандат на формирование правительства партии, занявшей второе место на выборах (Демократической лиге Косово).

На своей странице в социальной сети Twitter Апостолова сообщила следующее:

«В связи с моими недавними встречами с руководителями Косово, я подчеркиваю, что провожу встречи со всеми политическими партиями и лидерами в рамках своего дипломатического мандата. Встреча с ними не означает, что я обязательно поддерживаю их позицию. Позиция ЕС — все политические шаги должны предприниматься в соответствии с конституцией Косово».

Таким образом, представительница ЕС явно не поддержала ни и.о. премьер-министра Косово Альбина Курти, выступившего против формирования нового правительства в обход выборов. ни президента Хашима Тачи и ЛДК.

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