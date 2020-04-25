Приштина, , 16:02 — REGNUM Министр европейской интеграции Косово Блерим Река 24 апреля подписал соглашение о взаимной поддержке в рамках подготовки к открытию и ведению переговоров о вступлении в ЕС с министерством Европы и иностранных дел Албании. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В сообщении министерства говорится, что данное соглашение предполагает обмен опытом в процессе евроинтеграции, что особенно актуально в связи со скорым началом переговоров о вступлении Албании в ЕС.

Договор предполагает создание переговорных структур для ведения переговоров о вступлении, создание межинституциональных рабочих групп при подготовке к отдельным главам переговоров о вступлении, обмена опытом относительно процедуры т.н. «скрининга» законодательства — его анализа на предмет соответствия законодательным нормам ЕС и т. д.

Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса, соглашение было подписано в удаленном режиме.

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