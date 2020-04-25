Минск, , 14:39 — REGNUM Для того, чтоб выступить с посланием парламенту и белорусскому народу необходимо некоторое время для того, чтоб сначала «проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу». Об этом, как передает БелТА, заявил 25 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко во время республиканского субботника.

По словам Лукашенко, на сегодняшний момент имеется множество вопросов, на которые либо трудно ответить, либо ответа на них нет.

«В силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который развернулся. В силу того, что разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то политических целях, что недопустимо, — отметил Лукашенко, добавив, — самое главное — это экономическая неопределенность во всем мире».

Белорусский лидер в связи со сказанным привел в пример цену на нефть на мировых рынках, которая недавно имела отрицательное значение. Он отметил, что такого никогда не было, это странно, но эта, по его словам, «странность» позже «выровнялась».

Лукашенко отметил, что имеется «блок вопросов», на которые сегодня ответить «мы не можем». А если на них отвечать, то «только с каким-то прогнозом». В связи с чем президент Белоруссии настоял на необходимости точного прогноза, который на сегодня дать нельзя.

«Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу», — заявил он.

Белорусский лидер добавил, что имеются и ряд вопросов, на которые ответы есть. Так, в отношении выборов он отметил, что они будут проводиться согласно Конституции, как он и обещал. Лукашенко добавил, что к вопросам, на которые можно дать ответы относятся вопросы о «параметрах» будущей пятилетки и о Конституции.

«Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию», — отметил он.

В преддверии президентских выборов Лукашенко отметил, что возможно послание будет совмещено с программой действующего президента. Он также добавил, что это одна из идей, которая недавно пришла ему на ум.

«Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить послание (расширить его, сделать более стратегическим) с программой нынешнего президента. Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее», — заявил Лукашенко.

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Напомним, 25 апреля в Белоруссии проходит республиканский субботник. В нем принимает участие белорусский лидер Александр Лукашенко. На субботнике глава государства занимался высадкой деревьев в национальном парке «Припятский».

Отметим, что белорусский лидер проигнорировал рекомендации Всемирной организации здравоохранения о необходимости отказаться от проведения массовых мероприятий.