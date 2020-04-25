25 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 14:04 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

На Украине происходят резонансные события, связанные с вопросом назначении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили украинским вице-премьером. Правда, при первом заходе Верховная рада не стала рассматривать этот вопрос под предлогом того, что Саакашвили еще не «прошел путь общения с о всеми фракциями Верховной рады», кроме президентской фракции «Слуги народа», имеющей большинство в парламенте.

Встреча с ней не помогла собрать голоса. Украинские эксперты утверждают, что произошло это потому, что на фракции почему-то не было президента Владимир Зеленского, который выдвинул Саакашвили. В этой связи заместитель председателя фракции и глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что голосование по Саакашвили в Верховная раде намечено провести 28 или 29 апреля. В свою очередь на ход событий пытается повлиять Тбилиси. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе направил украинскому коллеге Дмитрию Разумкову письмо, в котором назвал предстоящее назначение украинским вице-премьером экс-президента Грузии фактором, способным «сотрясти отношения двух государств и институтов». Ведь Саакашвили заочно признан виновным в Тбилиси по «ряду серьезных тяжелых обвинений». Возможно, Грузия действует на уровне предчувствий, указывая, что могут появиться проблемы в декларируемом совместно с Киевом курсе на вступление в НАТО и Европейский союз. Но такие соображения могут приниматься Зеленским в расчет, если его предложение Саакашвили занять пост базировалось на основе личных отношений или политического единомыслия.

Все значительно глубже. Саакашвили заявил, что будет заниматься переговорами с Международным валютным фондом, чтобы получить для Украины кредит и добиваться «гораздо большей» помощи. «Без поддержки международных финансовых организаций для погашения внешних и внутренних долгов нам, наверное, придется просто упасть в пропасть финансового дефолта, — заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. — Это очень страшный сценарий для нашей страны, поэтому мы не предусматриваем такого развития событий. Мы начали переговоры с кредиторами о реструктуризации внешнего долга страны. Добиваться уступок придется в условиях колоссальной борьбы за деньги, начавшейся в мире. Мы должны не только обслуживать огромные долги, но и бороться с экономическими последствиями пандемии коронавируса». Но есть ли гарантии со стороны МВФ? По всем признакам, Саакашвили стали вести к власти на Украине именно международные финансовые институты, полагая, что он будет, по замечанию украинского издания «Апостроф», действовать «как батька Михо, проводя намеченные не им реформы в объективно благоприятных условиях пандемии, меняя суровую политическую реальность Украины: с олигархами и их непомерным влиянием, местными князьками, договорняками и законодательной казуистикой».

Более того. В случае успеха Саакашвили перестанет «играть на украинском поле под вторым номером и почти со 100% вероятностью вступит на первом этапе в конфронтацию со Шмыгалем, которого неизбежно «съест». Затем, что тоже неизбежно, начнет выяснять отношения с главой МИД Украины Арсеном Аваковым, за спиной которого достаточно мощные силовые структуры. В будущем два кавказца, Саакашвили и Аваков (уроженец Баку и этнический армянин), не имеющие глубоких украинских корней, станут во многом определять украинскую внутреннюю и внешнюю политику. В этой связи возникают два сценария действий. Первый: Заленский будет выставлять Саакашвили в качестве противовеса Авакову. Второй: два кавказца «закопают топор войны» и решат действовать совместно. Украина переживает жесточайший политический и финансово — экономический кризис системного уровня, чреватый утерей государственности. Не случайно после того, как в феврале 2014 года в Киеве был осуществлен государственный переворот, что было сопряжено с возвращением Крыма в состав России и кризиса на юго-востоке Украины, в соцсетях активно осуждается тема еще одного переворота.

Точнее, перспектива либо смены власти Зеленского, у которого, по словам известного французского идеолога Бернар-Анри Леви, «есть глаза, но нет взгляда», либо нейтрализация влияния на него радикалов и националистов. Поэтому в задачу Зеленского вменяется максимальная консолидация таких антироссийских сил, которые не ассоциируются с украинскими националистами. В этом смысле Аваков и Саакашвили приходятся «ко двору». Не случайно Аваков заявил, что «президент у нас выполняет свою функцию, у нас хороший президент», и призвал «не бояться переворота». По его словам, «если переворот будет, мы его преодолеем в интересах украинского народа». В свою очередь Саакашвили подчеркнул, что «у него нет конфликта с Аваковым, сейчас не время конфликтов». Так что потенциально на Украине может сформироваться уникальный триумвират, союз трех — Зеленский, Аваков, Саакашвили — который может консолидировать в своих руках государственную власть. Но вибрируют не только на Украине, а и в Тбилиси, который хорошо чувствует обозначенные нюансы событий, ведь Саакашвили сразу гибридно играет на двух досках — украинской и грузинской. Тут немало загадок, учитывая, что «украинский бросок» Саакашвили происходит накануне парламентских выборов в Грузии.

На бывшей родине у него электорат небольшой, не более 13%, но он может получить до З0% голосов, и в этом его опасность для нынешних властей, особенно, если Саакашвили политически закрепится в Киеве. Хотя, как считает грузинский политолог Гия Хухашвили, в Тбилиси понимают, что в обозримом будущем Саакашвили не вернется в Грузию. Однако так или иначе придется считаться с «фактором Саакашвили» в выстраивании политики в системе координат не только на уровне Тбилиси — Киев, но и программы «Восточное партнерство», что в целом может сыграть в пользу правящей «Грузинской мечты». Одним словом, Саакашвили отведена роль «троянского коня» в геополитической постановке с новыми вызовами как на Украине, так и в Грузии. И кто-то знает, каким сюжетом должен завершиться спектакль, в котором, по словам украинского эксперта Олеси Яхно-Белковской, «рано или поздно должны появиться совершенно другие сценаристы».