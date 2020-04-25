Париж, , 14:02 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран посетит в субботу, 25 апреля, медицинскую биологическую лабораторию и центр для бездомных, передает BFM TV.

Известно, что данная лаборатория проводит тесты на коронавирус. Лаборатория продолжает наращивать свои испытательные мощности и в конечном итоге планирует проводить 7000 испытаний в день.

Цель правительства Франции состоит в том, чтобы иметь возможность делать 500 000 тестов в неделю к 11 мая.

По словам Оливье Верана, Франция в настоящий момент реализует «40 000−50 000 тестов в день».

В Сен-Дени на окраине Парижа Оливье Веран посетит центр для бездомных.

Кроме того, в Сен-Дени, одной из самых бедных французских коммун, власти Франции раздадут экстренную продовольственную помощь 25 000 семей.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции власти региона Овернь-Рона-Альпы выделили 100 тысяч тканевых масок малым строительным компаниям.

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