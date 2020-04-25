Киев, 25 апреля 2020, 14:01 — REGNUM Посол Канады на Украине Лариса Галадза заявила, что Канада продолжит оказывать Украине военную помощь. Об этом сообщила 25 апреля пресс-служба министерства обороны Украины.
Заявление прозвучало в ходе телефонного разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном.
Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие двух стран в оборонной сфере на ближайшее время.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юге Украины прошли испытания ракеты «Ольха-М», способной поражать цели на расстоянии более 100 км.
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