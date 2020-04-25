Нью-Йорк, США, , 13:53 — REGNUM Живущий на северо-востоке Канзаса фермер прислал губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо маску. Об этом сообщил сам губернатор на своей странице в соцсети Twitter.

Как следует из сопроводительного письма, у фермера в наличии всего 5 масок N95, и одну из них он хочет передать медсестре или врачу из Нью-Йорка. Куомо, уверен, что этот поступок является настоящим проявлением человечности. Сам фермер сообщает о себе, что он на пенсии и у него больная жена, за чью жизнь он боится.

Ранее стало известно, что в штате Нью-Йорк 23 апреля было подтверждено более шести тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество таких случаев составляет 263 460.