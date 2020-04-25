Москва, , 13:29 — REGNUM Теория о том, что с коронавируса начнется уничтожение миллиардов людей до «золотого миллиарда», вызвала вопросы у лидера ЛДПР депутата Госдумы Владимира Жириновского, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

«Мы живем тысячу лет и нас миллиарды. Может, это началось уничтожение лишних миллиардов. Если нормальные условия могут быть созданы для одного миллиарда, в который мы тоже входим, тогда почему коронавирус уничтожает Европу, а не нас или другие страны, хотя началось с Китая?» — рассуждает Жириновский.

Много вопросов, констатировал он.