Киев, , 13:21 — REGNUM Уволенный накануне с поста главы таможни Украины Максим Нефедов заявил, что соответствующее решение правительства было для него полной неожиданностью.

Об этом он сказал в интервью изданию «Лига.Финансы» 25 апреля.

«Это, конечно, не трагедия, но жаль, что, вероятно, это означает остановку реформы. Мы старались как могли», — заявил Нефедов.

Экс-чиновник заявил, что он ушел на заседание правительство «рассматривать текущие вопросы таможни» и выразил мнение, что его увольнение было сюрпризом даже для некоторых министров.

ИА REGNUM напоминает, что 24 апреля правительство уволило Нефедова, а также главу государственной налоговой службы Сергея Верланова. Также с занимаемых постов были уволены все заместители чиновников.

За несколько дней до увольнения украинские СМИ сообщили, что Нефедов с начала года получал надбавку в 600% оклада, несмотря на распоряжение Зеленского о снижении зарплат чиновников и огромных недоборах на таможне.