Москва, , 13:18 — REGNUM Страны Евросоюза не обращаются за помощью к России в связи с пандемией коронавируса из-за отношения «старших товарищей». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».

По его словам, некоторые страны ЕС и НАТО хотели бы получить помощь России. «Им просто не разрешают делать этого «старшие товарищи», — сказал Лавров. В качестве примера министр привел случай с одним из известных футбольных клубов.

Руководство клуба обратилось в российский фонд за платной помощью. После положительного ответа фонда представители клуба отказались продолжать сотрудничество, сославшись на то, что заключить сделку попросту не разрешают.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля власти трех итальянских регионов: Пьемонт, Апулия и Фриули-Венеция-Джулия запросили помощи у России в связи с распространением коронавируса.

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