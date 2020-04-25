Куала-Лумпур, , 12:42 — REGNUM Правительство Малайзии разрешило студентам высших учебных заведений, которые находятся в кампусах, вернуться домой, сообщает Antara.

В ходе обсуждений было принято решение разрешить студентам передвижение с понедельника, 27 апреля 2020 года. Время поездки ограничено с 21:00 вечера до 9:00 утра, чтобы гарантировать безопасность перемещений.

Учащиеся пройдут осмотр перед посадкой в автобус, будут обеспечены едой и масками. В автобусах будут соблюдать социальное дистанцирование.

«Студенты будут доставлены в ближайший к их домам правительственный офис, затем местные сотрудники развезут их по домам», — отметила министр высшего образования Норани Ахмад.

По словам министра, студенты, у которых есть свои транспортные средства, могут отправиться домой самостоятельно при соблюдении ряда условий.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии продлило период действия ограничений на передвижения в стране, чтобы остановить распространение эпидемии COVID-19 до 12 мая 2020 года.

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