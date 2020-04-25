Джакарта, , 11:32 — REGNUM Крупные инвестиции в проект по переносу столицы Индонезии были отложены из-за COVID-19, сообщает Tempo.

Власти Индонезии решили направить бюджетные средства проекта на борьбу с пандемией COVID-19. Тем не менее, министр финансов страны Сри Мульяни заявила, что проект строительства новой столицы может быть продолжен в следующем году.

Известно, что бюджет проекта по переносу столицы Индонезии в размере 466 трлн рупий ($29 млрд) не был утвержден парламентом страны. Однако правительство выделило средство на подготовку земли в 2020 году.

Сри Мульяни заявила, что она общалась с президентом Индонезии Джоко Видодо. Глава государства заявил, что правительство должно быть очень осторожным при составлении бюджета в условиях пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, международные учёные обнаружили потенциальные риски, в частности возможность возникновения цунами, вблизи новой будущей столицы Индонезии.

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