Киев, , 11:37 — REGNUM Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко оговорился и назвал «праздником» годовщину аварии на Чернобыльской атомной станции. Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ».

"Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа», — сказал парламентарий.

Он также призвал поблагодарить тех, кто ликвидировал последствия аварии. Ведущие поправили депутата, заявив, что это всё же день памяти, а не праздник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Тищенко оказался втянут в скандал с «минированием» Александровской больницы Киева. В СМИ появилась информация, что лжеминёром оказался один из помощников депутата. Сам Тищенко считает, что его команду атакуют «информационные вирусы».

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