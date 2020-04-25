25 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

25 апреля 1945 года на реке Эльба встретились советские и американские солдаты. Это стало символом высшего взаимодействия союзников по антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. Сегодня дух Эльбы возрождается в ситуации, когда мир борется с пандемией коронавируса. Но есть и те, кто иного духа.

Станислав Стремидловский, , 11:12 — REGNUM



Маршал Иван Конев едет на встречу к американцам Министерство обороны России

Министерство обороны России опубликовало новые материалы в разделе «Встреча на Эльбе: неизвестные страницы», а посольство США в Москве на своей странице в социальных сетях разместило видеоролик, рассказывающий о событиях той поры. 25 апреля 1945 года неподалеку от города Торгау на реке Эльба войска Красной армии 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США. Это стало символом высшего взаимодействия союзников по антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны.

Со временем дух Эльбы стал во многом подзабыт. Актуализировала его сегодня пандемия коронавируса. Так, в начале апреля после того, как президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об обмене помощью в борьбе с инфекцией, а российские самолеты вскоре доставили медицинские грузы в Соединенные Штаты, посол России в США Анатолий Антонов напомнил о союзнических отношениях держав во время Второй мировой войны. «Весь мир столкнулся с новой смертельной угрозой. Очевидно, справиться с ней мы сможем, только объединив усилия. Масштаб проблемы таков, что уже все осознали невозможность спастись поодиночке», — подчеркнул российский дипломат. Но вот проведению конкретных мероприятий в память о встрече на Эльбе и победы в войне коронавирус смог все-таки помешать. «Группа ветеранов Второй мировой войны собиралась отправиться в давно запланированную поездку в Россию, чтобы отпраздновать 75-летие окончания ее, — сообщил на днях американский телеканал Fox Denver. — К сожалению, пандемия коронавируса задержала их. Но они все еще помнят то время, когда американские и советские войска объединились, чтобы положить конец войне. И это же делают россияне. Ветераны надеются предпринять поездку позже в этом году, если обстановка будет признана безопасной для путешествия».

Помнят о встрече на Эльбе не только в России и США. С программной статьей под заголовком «Звездный час дипломатии, вдохновляющий на борьбу с COVID-19» в немецкой газете Der Tagesspiegel выступили координатор правительства Германии по трансатлантическим связям Петер Байер и уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и «Восточного партнерства» Дирк Визе. 25 апреля 1945 года вошел в историю как «День Эльбы», пишут немецкие политики. Фотография с американскими солдатами и красноармейцами была напечатана во многих газетах по всему миру. США и СССР были союзниками. Но тогда солдаты в Торгау еще не знали, что несколько лет спустя столкнутся друг с другом как представители двух систем в холодной войне. Недоверие росло, противостояние между Востоком и Западом сформировало ближайшие десятилетия. Но встреча на Эльбе всегда оставалась в памяти и там, и там. Это история — и все же мы можем учиться на ней в наши дни. Как отмечают Байре и Визе, «мы видим сегодня возможность и обязанность преодолеть границы между Востоком и Западом и вновь выдвинут общее дело на первый план». Вашингтон и Москва не воевали бок о бок, но они все вместе выступали как союзники. Конечно, жертвенная борьба солдат союзников против нацистской Германии не может быть приравнена к противостоянию против пандемии, констатируют немецкие политики, однако мы сможем сдержать ее, если будем действовать сообща.

С этим трудно не согласиться. Очень многие противоречия, казавшиеся ранее важными и существенными, отступили сейчас на второй и третий план. Можно сказать, что налаживание координации и взаимодействия в борьбе с инфекцией в какой-то степени возрождает и дух Эльбы, а он в свою очередь подпитывает и вдохновляет партнеров по новой негласной антивирусной коалиции. Правда, находятся и те, которых обуял иной дух. 3 апреля, когда пандемия набирала обороты, староста района Прага-6 Ондржей Коларж принял участие в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу. «У него не было маски. Правила одинаковы для всех. Выходить на улицу можно только надев маску или другое средство, прикрывающее рот и нос», — написал он при этом в своем фейсбуке, думая, видимо, что изящно пошутил. Решение старосты вызвало осуждение в России. «Действия этого муниципалитета в Праге иначе как циничными и возмутительными назвать трудно», — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Вместе с тем, в самой Чехии многие, обычные граждане и политики, не согласись с действиями старосты одного из пражских районов. Говорим мы сейчас об этом потому, что именно Конев командовал 1-м Украинским фронтом, который 25 апреля встретился с американскими союзниками.

Поэтому демонтаж памятника маршалу — это не только мелочность по отношению к советскому прошлому, это еще и плевок во встречу на Эльбе и общую борьбу с коронавирусом. Но именно в такие моменты и становится ясно, какие державы являются великими, а какие не выросли и вряд ли вырастут из коротких детских штанишек.