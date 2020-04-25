Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Штат Пенсильвания не получит средств индивидуальной защиты из федеральных запасов. Об этом сообщил на своей странице в Twitter конгрессмен от штата Пенсильвания Конор Лэмб.

По его словам, Пенсильвания занимает пятое в США место по числу смертей от COVID-19, и теперь ему не стоит ждать ни масок, ни перчаток, ни халатов от центра.

«И вот наше национальное правительство не поможет. Мы предоставлены сами себе. Власти на местах будут делать работу, которую не сделает администрация», — пишет конгрессмен.

По его мнению, следующий законопроект, принятый на федеральном уровне, должен дать возможность штатам местным власти гражданам получать деньги напрямую, в обход президентской администрации.