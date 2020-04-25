Москва, , 10:15 — REGNUM Правительство РФ приняло решение направить в Госдуму законопроект, уточняющий оказание медицинской помощи в том числе военным. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Прежде всего, предлагается выделить из медицинской помощи диспансеризацию и медицинские осмотры как отдельные виды медицинских услуг.

Правительство РФ наделяется правом определять порядок финансирования расходов, связанных с проведением медицинских осмотров и диспансеризации военнослужащих.

Право определять порядок проведения диспансеризации и медицинских осмотров военнослужащих по согласованию с Минздравом предлагается делегировать федеральным органам исполнительной власти (федеральным государственным органам), в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, то есть, прежде всего, Минобороны.

Предлагается исключить граждан, уволенных с военной службы, из перечня лиц, подлежащих обязательному ежегодному прохождению диспансеризации.