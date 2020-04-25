Кишинёв, , 10:22 — REGNUM Работники бюджетной сферы Молдавии будут отдыхать до 4 мая. Об этом, как пишет NewsMaker. md, заявил 24 апреля на брифинге глава молдавского правительства Ион Кику.

По словам Кику, комиссия по чрезвычайным ситуациями приняла решение, согласно которому дни с 27 по 30 апреля являются нерабочими.

«Бюджетники, за некоторыми исключениями, на следующей неделе работать не будут», — отметил Кику.

Вместе с тем, глава правительства сообщил, что работать со следующей недели будут Агентство государственных услуг и Национальная касса медицинского страхования. Также в указанные дни будут работать медицинские учреждения, правоохранительные органы. Школы, детские сады, ВУЗы и училища будут работать дистанционно.

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Отметим, что пятница, 1 мая, в Молдавии является нерабочим днем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в стране ожидается порядка трех-четырех тысяч «активных случаев коронавируса».