Лион, Франция, , 09:57 — REGNUM Во Франции власти региона Овернь-Рона-Альпы выделили 100 тысяч тканевых масок малым строительным компаниям, передает BFM TV.

Глава региона Лоран Вокье объяснил, что «со следующей недели эти тканевые маски будут бесплатно предоставлены малым строительным компаниям с численностью до 20 человек».

«Непременным условием для перезапуска сектора является средства индивидуальной защиты. Большие группы компаний способны самостоятельно обеспечить логистику», — отметил Лоран Вокье.

«Мы должны поддержать наш бизнес, чтобы иметь возможность уйти без социальных потрясений», — заявил Лоран Вокье.

Как сообщало ИА REGNUM, число краж со взломом в коммерческих учреждениях и компаниях Парижа подскочило более чем на 50% в первом квартале 2020 года по сравнению с 2019 годом.

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