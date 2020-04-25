Вашингтон, 25 апреля 2020, 08:42 — REGNUM Министерство юстиции США настаивает на закрытости доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы президента, передает 24 апреля телеканал CNN.
Минюст планирует обжаловать решение суда округа Колумбия, который открыл доступ для представителей Демократической партии к материалам из доклада Мюллера.
Министерство юстиции США просит апелляционный суд отложить вступление в силу решения суда на время подготовки обращения в Верховный суд.
Отметим, апелляционный суд Вашингтона обязал министерство юстиции предоставить демократом в Конгрессе закрытые сведения о заседании жюри присяжных. Эти сведения ранее потребовал демократ от Нью-Йорка Джерролд Надлер.
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