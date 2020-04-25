Киев, , 08:49 — REGNUM Правительство Украины отправило в отставку главу Государственной таможенной службы Украины Максима Нефёдова и его заместителей, а также руководителя Государственной налоговой службы Сергея Верланова, сообщил 24 апреля телеканал 112.ua.

«Уволен Нефёдов с должности главы таможни. Также уволены заместители Нефёдова — Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов. Также уволен Сергей Верланов с должности главы Государственной фискальной службы», — рассказал журналистам депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Уволен также один из заместителей руководителя налоговой службы Дмитрий Венциковский.

Нефёдов в общении с журналистами сообщил, что не знает реальной причины своего увольнения:

«Да, это правда. Уволили меня и всех моих заместителей. Причина увольнения неизвестна… министр финансов Сергей Марченко отказался со мной общаться и убежал».

В пресс-службе правительства Украины рассказали, что временно исполнять обязанности руководителей ведомств будут глава одного из департаментов Таможенной службы Украины Игорь Муратов и заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Михаил Титарчук.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о грядущей отставке Нефёдова заранее появилась в украинских СМИ. Чиновник запомнился тем, что начислил себе и своим заместителям премии в размере 600% от оклада, а также был замечен на БДСМ-вечеринке в Киеве.

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