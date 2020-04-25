Сеул, , 08:37 — REGNUM 24 апреля президенты Южной Кореи и ЮАР провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, Мун Чжэ Ин выразил соболезнования в связи с гибелью людей от COVID-19 и увеличением числа заражённых и выразил надежду на то, что ЮАР сможет справиться с эпидемией и сделает исключение для въезда на территорию южнокорейским бизнесменам.

Он отметил, что сделает все возможное для оказания помощи африканским странам, а также добавил, что в связи с годовщиной начала Корейской войны правительство решило направить защитные маски иностранным ветеранам, принимавшим участие в войне.

В свою очередь, Сирил Рамафоса высоко оценил усилия южнокорейского правительства в борьбе с коронавирусом, отметил, что ЮАР старается следовать примеру Южной Кореи, а также согласился с важностью экономических обменов.