Данбери, , 08:32 — REGNUM Российскому лётчику Константину Ярошенко отказала в досрочном освобождении администрация тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут, США). Об этом 25 апреля заявил его адвокат Алексей Тарасов, сообщает ТАСС.

По его словам, защита добивалась освобождения Ярошенко в связи с пандемией коронавируса, а также с тем, что он отбыл более половины срока. Но ему был передан отказ в освобождении за подписью директора тюрьмы.

«Что остается делать защите сейчас — это обжаловать отказ директора тюрьмы в Федеральном бюро тюрем», — сказал Тарасов.

Он добавил, что если будет отказ, то защита будет обращаться в федеральный суд, поскольку угроза жизни для Ярошенко сохраняется.

По словам Тарасова, есть очень большой риск, что Ярошенко заражён коронавируса, поскольку все симптомы, которые у него есть, соответствуют симптомам коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Лётчика Ярошенко обследуют на COVID-19