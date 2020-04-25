Москва, , 08:27 — REGNUM МЧС России передало Сербии 3 тыс. защитных комплектов для работы спасателей в условиях распространения коронавируса, сообщается на сайте российского ведомства.

С просьбой о помощи в оснащении пожарных к России обратилось руководство МВД Сербии. Также Сербии будут предоставлены защитные маски и комбинезоны, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 23 апреля в Сербии было выявлено 207 человек с заражением коронавирусом, скончались пятеро пациентов. Общее число подтверждённых случаев заражения составило 7420, из них случаев летального исхода 144.

Читайте также: В Сербии специалисты из РФ провели дезинфекцию на 27 объектах