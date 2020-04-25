Эр-Рияд, , 08:24 — REGNUM Министры туризма стран G20 пообещали уменьшить влияние пандемии COVID-19 на глобальный туризм, один из наиболее пострадавших секторов экономики, сообщает Le Figaro.

По данным организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ограничения на поездки, введенные для сдерживания пандемии, серьезно сказались на общемировом туризме, который, как ожидается, сократится на 45% в 2020 году.

Министры туризма стран G20 привержены обеспечению того, чтобы «снятие ограничений на поездки было скоординировано», поскольку многие страны стремятся облегчить сдерживание и «поддержать экономическое восстановление» в секторе туризма.

«Мы стремимся помочь предприятиям, предпринимателям и работникам туристического сектора адаптироваться и процветать в новую посткризисную эпоху», — говорится в совместном заявлении министров после онлайн-встречи, организованной Саудовской Аравией, которая в настоящее время председательствует в G20.

Согласно данным Всемирного совета путешествий и туризма, около 75 миллионов рабочих мест в этом секторе могут пострадать из-за коронавируса.

Министр туризма Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатиб выразил надежду, что последствия пандемии будут ощущаться только в «краткосрочной перспективе».

Саудовская Аравия потратила более 500 млн риалов (123 млн евро), чтобы изолировать тысячи людей в отелях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры сельского хозяйства стран G20 пообещали сотрудничать, чтобы обеспечить «достаточное» глобальное снабжение продовольствием перед лицом эпидемии COVID-19.

Читайте также: Министры стран G20 обещают «достаточное» снабжение продовольствием